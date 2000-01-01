18.02 13:10 MIGnews.com

Глава ФБР провел встречу по “вмешательству РФ” в выборы

Поделиться

Комментарии

Глава ФБР Джеймс Коми провел закрытую встречу с членами комитета сената США по разведке.Ее темой стало влияние России на президентские выборы, прошедшие в Америке в ноябре прошлого года, передает CNN. Коми и сенаторы обсудили, как продвигается расследование по этому делу.По итогам мероприятия члены сената не стали комментировать, какие именно вопросы удалось обсудить.Однако позднее член Республиканской партии Марко Рубио в своем Twitter опубликовал сообщение, в котором выразил уверенность, что после состоявшейся встречи сенатский комитет проведет тщательное расследование “вмешательства и влияния” руководства РФ на выборы президента США.