18.01 21:22 MIGnews.com

"Мерец" начнет борьбу за автобусы в Шаббат

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Председатель партии "Мерец" Ницан Горовиц в субботу, 18 января, заявил, что его левая партия будет настаивать на работе автобусов по всей стране в Шаббат.Тель-Авив и прилегающие к нему муниципалитеты в ноябре ввели автобусное сообщение в пятницу и субботу.Выступая на культурном мероприятии в Шохаме, Горовиц сказал, что его партия будет стремиться расширить эту программу по всей стране. Он раскритиковал министра транспорта Бецалеля Смотрича после сообщений о том, что министерство транспорта недавно отменило автобусы, которые работали в Шаббат."Смотрич - фанатичный министр, который оскорбляет граждан", - заявил Горовица.В Тель-Авиве автобсы также обходят религиозные районы и включают транспортировку в близлежащие общины, включая Рамат ха-Шарон, Гиватаим и Кирьят-Оно. Другие израильские города недавно объявили о своем намерении начать предоставлять общественный транспорт по субботам, включая пригороды Тель-Авива Рамат-Ган и Ганей-Тиква.