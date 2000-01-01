19.01 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Молния ударила самолет, пассажиры застряли в Бен-Гурион
. 12-й канал израильского ТВ сообщает о чрезвычайном происшествии в аэропорту Бен-Гурион ночью 16 января.
Трагедия в Петах-Тикве: убийство и суицид
. В пятницу, 17 января, в одной из квартир жилого дома в Петах-Тикве были обнаружены тела мужчины и женщины без признаков жизни.
Кахоль Лаван поддержит Ликуд
. Партия Кахоль Лаван, скорее всего, поддержит требование партии Ликуд дисквалифицировать члена Кнессета от фракции Объединенный Арабский Список Хибы Язбек.
Израиль: создан препарат для борьбы с диабетом 2-го типа
. Израильские ученые разработали новое лекарство, которое поможет в лечении диабета второго типа.
"Для перехвата ракет выбрали самый слабый лазер"
. Радио 103FM опубликовало большое интервью с с Эли Бар-Он, представителем ассоциации “Защита Тыла”.
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