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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:19.01 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Молния ударила самолет, пассажиры застряли в Бен-Гурион. 12-й канал израильского ТВ сообщает о чрезвычайном происшествии в аэропорту Бен-Гурион ночью 16 января.

Трагедия в Петах-Тикве: убийство и суицид. В пятницу, 17 января, в одной из квартир жилого дома в Петах-Тикве были обнаружены тела мужчины и женщины без признаков жизни.

Кахоль Лаван поддержит Ликуд. Партия Кахоль Лаван, скорее всего, поддержит требование партии Ликуд дисквалифицировать члена Кнессета от фракции Объединенный Арабский Список Хибы Язбек.

Израиль: создан препарат для борьбы с диабетом 2-го типа. Израильские ученые разработали новое лекарство, которое поможет в лечении диабета второго типа.

"Для перехвата ракет выбрали самый слабый лазер". Радио 103FM опубликовало большое интервью с с Эли Бар-Он, представителем ассоциации “Защита Тыла”.


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