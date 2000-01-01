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Владимир Путин примет решение по Нааме Иссахар в Израиле | Фото:18.01 21:05   MIGnews.com

Владимир Путин примет решение по Нааме Иссахар в Израиле

Президент России Владимир Путин, как сообщается, определит дату освобождения Наамы Иссахара из тюрьмы во время его предстоящего визита в Израиль.

Иссахар была арестована во время стыковочного рейса в Израиль через Россию после того, как силы безопасности в аэропорту обнаружили 10 граммов марихуаны в ее багаже. Её осудили на 7,5 лет.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 16 января, о событиях в регионе.


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