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Новые лидеры Лейбористов осудили антисемитизм внутри партии | Фото:18.01 20:44   MIGnews.com

Новые лидеры Лейбористов осудили антисемитизм внутри партии

Пятеро претендентов, которые возглавят британскую Лейбористскую партию после выборов осудили антисемитизм в её рядах и поклялись разоблачить слабости премьер-министра Бориса Джонсона.

Их первое совместное выступление перед лейбористами в Ливерпуле связано с худшим поражением партии на выборах с 1935 года. Преемник Джереми Корбина будет настаивать на ошибочной политике Джонсона по преобразованию британской экономики.

Трудности, возникшие после Брексита, дадут лейбористам возможность сплотиться в преддверии следующих запланированных выборов 2024 года.

Кандидаты от партии осудили антисемитские скандалы, которые преследовали лейбористов во время правления Корбина.

"Еврейский народ боялся победы партии на выборах. Это очень серьезно", - заявил кандидат от центристов Джесс Филлипс.

Лидер Кир Стармер сказал, что "вполне возможно критиковать израильскую политику, не будучи антисемитом. Если вы антисемит, вы не должны быть в лейбористской партии, это так просто."


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