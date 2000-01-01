Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Facebook перевел имя Си Цзиньпина как `Мистер Гадюшник` | Фото:19.01 04:45   MIGnews.com

Facebook перевел имя Си Цзиньпина как "Мистер Гадюшник"

Facebook Inc заявила в субботу, 18 января, извинилась за перевод имени китайского лидера Си Цзиньпина как "Мистера Гадюшника" в сообщениях при переводе на английский язык с бирманского.

Представители компании заявили, что ошибка была обнаружена во второй день после того, как президент и государственный советник Аун Сан Су Чжи подписали десятки соглашений, охватывающих масштабные планы Пекина в области инфраструктуры.

Заявление о визите, опубликованное на официальной странице Су Чжи в Facebook, было завалено ссылками на "Мистера Гадюшника", а в местном новостном журнале "Иравади" опубликовали статью с заголовком "Обед в честь президента гадюшника".

Google Переводчик, тем не менее, при провреке перевел имя Си Цзиньпина как положено.

Китай является крупнейшей страной по доходам для Facebook после Соединенных Штатов.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:00
SpaceX взорвет ракету для проверки безопасности
03:22
В Мексике нашли сгоревшую машину с телами 10 музыкантов
03:14
Видео: боксер забился в конвульсиях после жесткого нокаута  
02:00
Названы продукты, вызывающие рак
00:42
Уже в Чехии: птичий грипп быстро распространяется по Европе
23:31
Число заразившихся вирусом из КНР перевалило за 1,5 тысячи
22:15
Видео: Макрон с женой спаслись бегством из театра
21:38
Атака хути в Йемене: 32 погибших
21:22
"Мерец" начнет борьбу за автобусы в Шаббат
21:05
Владимир Путин примет решение по Нааме Иссахар в Израиле
20:44
Новые лидеры Лейбористов осудили антисемитизм внутри партии
19:23
Беннетт издал указ против "левых анархистов"
18:44
"Народ Иран хочет одного - падения режима"
17:43
Зажигательное устройство найдено в окрестностях Сдерота
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus