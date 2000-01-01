19.01 04:45 MIGnews.com

Facebook перевел имя Си Цзиньпина как "Мистер Гадюшник"

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Facebook Inc заявила в субботу, 18 января, извинилась за перевод имени китайского лидера Си Цзиньпина как "Мистера Гадюшника" в сообщениях при переводе на английский язык с бирманского.Представители компании заявили, что ошибка была обнаружена во второй день после того, как президент и государственный советник Аун Сан Су Чжи подписали десятки соглашений, охватывающих масштабные планы Пекина в области инфраструктуры.Заявление о визите, опубликованное на официальной странице Су Чжи в Facebook, было завалено ссылками на "Мистера Гадюшника", а в местном новостном журнале "Иравади" опубликовали статью с заголовком "Обед в честь президента гадюшника".Google Переводчик, тем не менее, при провреке перевел имя Си Цзиньпина как положено.Китай является крупнейшей страной по доходам для Facebook после Соединенных Штатов.