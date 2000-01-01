18.01 18:44 MIGnews.com

"Народ Иран хочет одного - падения режима"

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В четверг, 16 января, иранский протестующий поговорил с израильским телеканалом i24news на условиях анонимности. Он рассказал о политической ситуации и ситуации в области безопасности в Иране, а также о текущих событиях, которые потрясли страну.По словам этого человек, любая информация о том, что он говорил с каналом может привести к тюремному заключению, пытка или смерти. Общение с израильскими СМИ может привести к "аресту со стороны Басиджа [военизированных формирований КСИР]". Поэтому его лицо и личность были скрыты.Он добавил, что режим "разгоняет людей [протестующих] любой ценой: стреляя слезоточивым газом, избивая людей, создавая беспредел и террор".i24 спросил протестующего об уровне народной поддержки бывшего командующего Силами Кудс Касема Сулеймани, который был убит США в начале этого месяца. Он ответил, что "иранский народ считал Сулейманина террористом и преступником, потому что он грабил людей и в подавлял демонстрации в ноябре, где он играл ведущую роль"."Сулеймани потратил богатство Ирана на свою собственную террористическую деятельность и это Силы Кудса, на Ближнем Востоке", - сказал он. "Он убил 1500 человек [в Иране]. Он не оказал никакой помощи этой стране. Иранский народ знает, что он не боролся с ИГИЛ; это была только репрессивная сила, которая убила полмиллиона сирийцев и выступила против американцев в Ираке."Он также добавил, что "Исламская Республика благодаря своему органу вещания и средствам массовой информации сделала этого человека героем. По его словам, людей заставили прийти на его похороны."Я осмелюсь сказать, 95% иранцев выразили радость и счастье от убийства Касема Сулеймани."Также, протестующий назвал истинные цели протеста. "Что иранский народ хочет всем своим существом, так это то, что режим падет.""В случае израильского нападения на иранские ядерные объекты люди не будут выражать никакой поддержки режиму или какого-либо осуждения такого шага со стороны Израиля - даже если режим с его осадой СМИ хочет показать, что Народ Ирана полностью осудит этот шаг", - сказал он."Каждый эпизод иранского телевидения и СМИ, которую вы видите, и каждая новость, которую вы слышите, сильно преувеличены и не являются правдой. Чтобы узнать правду, достаточно спросить людей: людей, которые говорят без какого-либо фанатизма." - сказал протестующий. "Правда заключается в том, что у народа не считает режим Исламской Республики легитимным или не видит оснований для своего существования."