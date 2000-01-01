18.01 14:37 MIGnews.com
Гондурас перенесет посольство в Иерусалим при одном условии
Гондурас перенесет свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим сразу же, как только Израиль откроет диппредставительство в Тегусигальпе.
Такое условие выдвинул президент страны Хуан Орландо Эрнандес 17 января, передает The Times of Israel
.
Он объявил о предстоящем переносе дипучреждения еще в августе, а месяц спустя открыл коммерческий офис в Иерусалиме.
"Мы просто ждем, что Государство Израиль дипломатично проявит взаимность и откроет свой офис в Тегусигальпе, а мы, в свою очередь, перенесем наше посольство в Иерусалим", – объявил Эрнандес.
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