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Гондурас перенесет посольство в Иерусалим при одном условии | Фото: Пресс-служба премьер-министра Израиля18.01 14:37   MIGnews.com

Гондурас перенесет посольство в Иерусалим при одном условии

Гондурас перенесет свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим сразу же, как только Израиль откроет диппредставительство в Тегусигальпе.

Такое условие выдвинул президент страны Хуан Орландо Эрнандес 17 января, передает The Times of Israel.

Он объявил о предстоящем переносе дипучреждения еще в августе, а месяц спустя открыл коммерческий офис в Иерусалиме.

"Мы просто ждем, что Государство Израиль дипломатично проявит взаимность и откроет свой офис в Тегусигальпе, а мы, в свою очередь, перенесем наше посольство в Иерусалим", – объявил Эрнандес.


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