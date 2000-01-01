18.01 14:16 MIGnews.com

Перец: мы изолируем ХАМАС

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Лидер "Авода" Амир Перец заявил, что намерен изолировать террористическую организацию ХАМАС.Соответствующее заявление он сделал 18 января на мероприятии в Холоне, передает Walla."Будучи человеком левых взглядов, я не буду вести переговоры с ХАМАСом. Он не получит ни одного доллара от Израиля", – сказал он.По словам Переца, он хочет изолировать ХАМАС и вступить в политические переговоры с Палестинской автономией.