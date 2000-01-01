18.01 14:16 MIGnews.com
Перец: мы изолируем ХАМАС
Лидер "Авода" Амир Перец заявил, что намерен изолировать террористическую организацию ХАМАС.
Соответствующее заявление он сделал 18 января на мероприятии в Холоне, передает Walla.
"Будучи человеком левых взглядов, я не буду вести переговоры с ХАМАСом. Он не получит ни одного доллара от Израиля", – сказал он.
По словам Переца, он хочет изолировать ХАМАС и вступить в политические переговоры с Палестинской автономией.
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