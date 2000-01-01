Эрдоган: Европа должна избежать исторической ошибки в Ливии
Оставить Ливию во власти главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтара было бы исторической ошибкой.
Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в статье для Politico.
По его словам, Европа должна быть вовлечена в ливийский конфликт, если падет правительство национального согласия (ПНС). Иначе, считает Эрдоган, европейские государства столкнутся с новым набором угроз и проблем.
"Европа оказывается на распутье. И на этом историческом перекрестке те, кто борется за мир, должны быть смелыми и делать все возможное, чтобы положить конец насилию", — отметил турецкий лидер.
Он подчеркнул, что Европа "предает собственные ценности, включая демократию и права человека", поддерживая власть Хафтара.