18.01 13:33 MIGnews.com

Эрдоган: Европа должна избежать исторической ошибки в Ливии

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Оставить Ливию во власти главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтара было бы исторической ошибкой.Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в статье для Politico.По его словам, Европа должна быть вовлечена в ливийский конфликт, если падет правительство национального согласия (ПНС). Иначе, считает Эрдоган, европейские государства столкнутся с новым набором угроз и проблем."Европа оказывается на распутье. И на этом историческом перекрестке те, кто борется за мир, должны быть смелыми и делать все возможное, чтобы положить конец насилию", — отметил турецкий лидер.Он подчеркнул, что Европа "предает собственные ценности, включая демократию и права человека", поддерживая власть Хафтара.