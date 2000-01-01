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Эрдоган: Европа должна избежать исторической ошибки в Ливии | Фото:18.01 13:33   MIGnews.com

Эрдоган: Европа должна избежать исторической ошибки в Ливии

Оставить Ливию во власти главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтара было бы исторической ошибкой.

Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в статье для Politico.

По его словам, Европа должна быть вовлечена в ливийский конфликт, если падет правительство национального согласия (ПНС). Иначе, считает Эрдоган, европейские государства столкнутся с новым набором угроз и проблем.

"Европа оказывается на распутье. И на этом историческом перекрестке те, кто борется за мир, должны быть смелыми и делать все возможное, чтобы положить конец насилию", — отметил турецкий лидер.

Он подчеркнул, что Европа "предает собственные ценности, включая демократию и права человека", поддерживая власть Хафтара.


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