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Став Шафир уйдет и получит грант в сотни тысяч шекелей 18.01 11:21   MIGnews.com

Став Шафир уйдет и получит грант в сотни тысяч шекелей

Госпожа Став Шафир, “лицо” социальных протестов” и “более прогрессивного Израиля” покидает израильский Кнессет, так и не сумев договориться ни с кем из своих союзников по левому блоку.

Газета Калькалист сообщает, что уходя в отставку Шафир получит грант в размере 270 тысяч шекелей.

Шафир прославилась своими требованиями положить конец "излишним бюджетным расходам" — на йешивы, поселения и бюрократию.

Калькалист также сообщает, что “партия” Шафир - партия зеленых, должна Кнессету 1,1 миллиона шекелей. Бывший председатель партии, Яэль Фаран , однако, обещает закрыть все долги.


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