18.01 10:54 MIGnews.com

Кахоль Лаван поддержит Ликуд

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Партия Кахоль Лаван, скорее всего, поддержит требование партии Ликуд дисквалифицировать члена Кнессета от фракции Объединенный Арабский Список Хибы Язбек.Язбек, член националистической арабской партии Балад опубликовала серию постов, в которых выражал свое преклонение перед арабскими террористами и убийцами.Хиба в 2014 году опубликовала хвалебный пост о Рави Султани, оперативнике “Хизбаллы”, готовившем покушение на Габи Ашкенази в связи с его освобождением из тюрьмы. В 2015 году, через день после ликвидации ЦАХАЛом Самира Кунтара в Дамаске, она опубликовала пост, в котором назвала его “шахидом”. Она также опубликовала пост, в котором сообщала, что "скучает" по египетскому национально-фашистскому лидеру Гамелю Абделю Насеру.Из-за высказываний Хибы одна такая петиция уже была подана в БАГАЦ накануне прошлых выборов. Петиция была подана не против нее индивидуально, но против всего списка Балад. Президент БАГАЦа Эстер Хайют признала, что пост о Кунтаре “является открытой поддержкой терроризма. Она, однако, заявила, что “не может дисквалифицировать весь список из-за одного члена Кнессета”. БАГАЦ одновременно постановил, что члены партии Оцма Йехудит Барух Марзель и Бенци Гопштейн не смогут участвовать в выборах в 22-й израильский Кнессет.Депутат от Ликуда Офер Кац намерен подать запрос в центральную избирательную комиссию с требованием дисквалифицировать Хибу.12-й канал израильского ТВ сообщает, что фракция Кахоль Лаван поддержит это требование. У этого будут драматические последствия: центральная избирательная комиссия на четверть состоит из представителей Кахоль Лаван. Ухудшение отношений с Объединенным Арабским Списком, 10 представителей которого (за исключением депутатов Балад) рекомендовали Бени Ганца на пост премьера представляется неизбежным.Депутат Арабского Списка и лидер Балад Ахмед Тиби заявил, что поддержка Кахоль Лаван шагов по устранению Язбек из Кнессета “повлечет тяжелые последствия” - но отказался сказать какие.Следует напомнить, что Объединенный Арабский Список поддержал лидера Кахоль Лаван Бени Ганца в качестве кандидата на пост премьер-министра Израиля. Объясняя это решение лидер фракции Айман Уда заявил, что “самое главное - это убрать Биньямина Нетаниягу из правительства”.Также дисквалификации Язбек намерены потребовать представители Наш Дом - Израиль. Депутат этой фракции Одед Форер заявил: “Закон о запрете лицам, поддерживающие террор служить в Кнессете был принят именно для таких случаев. Любой, кто публично выражал поддержку террористам и террористической активности не может наслаждаться привилегиями израильской демократии, которую он пытается уничтожить. Мы призываем членов всех сионистских фракций присоединиться к НДИ и поддержать отстранение сторонницы терроризма”.