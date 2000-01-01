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Кахоль Лаван поддержит Ликуд 18.01 10:54   MIGnews.com

Кахоль Лаван поддержит Ликуд

Партия Кахоль Лаван, скорее всего, поддержит требование партии Ликуд дисквалифицировать члена Кнессета от фракции Объединенный Арабский Список Хибы Язбек.

Язбек, член националистической арабской партии Балад опубликовала серию постов, в которых выражал свое преклонение перед арабскими террористами и убийцами.

Хиба в 2014 году опубликовала хвалебный пост о Рави Султани, оперативнике “Хизбаллы”, готовившем покушение на Габи Ашкенази в связи с его освобождением из тюрьмы. В 2015 году, через день после ликвидации ЦАХАЛом Самира Кунтара в Дамаске, она опубликовала пост, в котором назвала его “шахидом”. Она также опубликовала пост, в котором сообщала, что "скучает" по египетскому национально-фашистскому лидеру Гамелю Абделю Насеру.

Из-за высказываний Хибы одна такая петиция уже была подана в БАГАЦ накануне прошлых выборов. Петиция была подана не против нее индивидуально, но против всего списка Балад. Президент БАГАЦа Эстер Хайют  признала, что пост о Кунтаре “является открытой поддержкой терроризма. Она, однако, заявила, что “не может дисквалифицировать весь список из-за одного члена Кнессета”. БАГАЦ одновременно постановил, что члены партии Оцма Йехудит Барух Марзель и Бенци Гопштейн не смогут участвовать в выборах в 22-й израильский Кнессет.

Депутат от Ликуда Офер Кац намерен подать запрос в центральную избирательную комиссию с требованием дисквалифицировать Хибу.

12-й канал израильского ТВ сообщает, что фракция Кахоль Лаван поддержит это требование. У этого будут драматические последствия: центральная избирательная комиссия на четверть состоит из представителей Кахоль Лаван. Ухудшение отношений с Объединенным Арабским Списком, 10 представителей которого (за исключением депутатов Балад) рекомендовали Бени Ганца на пост премьера представляется неизбежным.

Депутат Арабского Списка и лидер Балад Ахмед Тиби заявил, что поддержка Кахоль Лаван шагов по устранению Язбек из Кнессета “повлечет тяжелые последствия” - но отказался сказать какие.

Следует напомнить, что Объединенный Арабский Список поддержал лидера Кахоль Лаван Бени Ганца в качестве кандидата на пост премьер-министра Израиля. Объясняя это решение  лидер фракции Айман Уда заявил, что “самое главное - это убрать Биньямина Нетаниягу из правительства”.

Также дисквалификации Язбек намерены потребовать представители Наш Дом - Израиль. Депутат этой фракции Одед Форер заявил: “Закон о запрете лицам, поддерживающие террор служить в Кнессете был принят именно для таких случаев. Любой, кто публично выражал поддержку террористам и террористической активности не может наслаждаться привилегиями израильской демократии, которую он пытается уничтожить. Мы призываем членов всех сионистских фракций присоединиться к НДИ и поддержать отстранение сторонницы терроризма”.


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