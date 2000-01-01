Канаду призывают признать КСИР террористической организацией
Центр Симона Визенталя призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо внести "Корпус стражей исламской революции" Ирана (КСИР) в список террористических организаций.
Об этом говорится в петиции Еврейского центра, обнародованной 17 января.
"КСИР десятилетиями терроризирует граждан Ирана и жестоко расправляется с демонстрантами, выступающими против режима. Также КСИР участвует в давней кампании военных угроз, направленных на уничтожение государства Израиль, финансирует террористические организации ХАМАС и "Хизбалла", – сказано в документе.
В петиции также напомнили, что представители "Корпуса стражей исламской революции" виновны за смерть 57 канадцев на борту Boeing 752 "Украинских международных авиалиний".
"Будучи демократическим мировым лидером, приверженным принципам свободы слова и свободы собраний, защитником прав человека и союзником Израиля, Канаде пора противостоять ненависти и насилию иранского режима и добавить КСИР в свой список официально признанных террористических организаций", – отметили в документе.