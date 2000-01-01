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Канаду призывают признать КСИР террористической организацией | Фото:18.01 11:06   MIGnews.com

Канаду призывают признать КСИР террористической организацией

Центр Симона Визенталя призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо внести "Корпус стражей исламской революции" Ирана (КСИР) в список террористических организаций.

Об этом говорится в петиции Еврейского центра, обнародованной 17 января.

"КСИР десятилетиями терроризирует граждан Ирана и жестоко расправляется с демонстрантами, выступающими против режима. Также КСИР участвует в давней кампании военных угроз, направленных на уничтожение государства Израиль, финансирует террористические организации ХАМАС и "Хизбалла", – сказано в документе.

В петиции также напомнили, что представители "Корпуса стражей исламской революции" виновны за смерть 57 канадцев на борту Boeing 752 "Украинских международных авиалиний".

"Будучи демократическим мировым лидером, приверженным принципам свободы слова и свободы собраний, защитником прав человека и союзником Израиля, Канаде пора противостоять ненависти и насилию иранского режима и добавить КСИР в свой список официально признанных террористических организаций", – отметили в документе.


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