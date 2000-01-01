18.01 10:55 MIGnews.com

США не исключают перевод заключенных из Гуантанамо до 20.01

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Белый дом отказался исключить возможность перевода дополнительных заключенных из морской базы США Гуантанамо на Кубе до того как президент Барак Обама покинет свой пост в пятницу, 20 января.Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест сообщил, что он не может исключить такой шаг, выступая перед журналистами на ежедневной пресс-конференции. Днем ранее Оман объявил, что государство приняло 10 заключенных, освобожденных из Гуантанамо.Напомним, что правительство США хочет экстрадировать в Израиль одного из узников тюрьмы в Гуантанамо, заключенного за два теракта, устроенных Кении, против израильтян в 2002 году.В связи с решением Барака Обамы закрыть военную тюрьму в Гуантанамо, Штаты должны решить вопрос, как быть с ее заключенными, ведь из-за их чрезвычайной опасности ранее Конгресс запретил перемещать их в тюрьмы на территории США.