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США не исключают перевод заключенных из Гуантанамо до 20.01 | Фото: Thinkstock18.01 10:55   MIGnews.com

США не исключают перевод заключенных из Гуантанамо до 20.01

Белый дом отказался исключить возможность перевода дополнительных заключенных из морской базы США Гуантанамо на Кубе до того как президент Барак Обама покинет свой пост в пятницу, 20 января.

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест сообщил, что он не может исключить такой шаг, выступая перед журналистами на ежедневной пресс-конференции. Днем ранее Оман объявил, что государство приняло 10 заключенных, освобожденных из Гуантанамо.

Напомним, что правительство США хочет экстрадировать в Израиль одного из узников тюрьмы в Гуантанамо, заключенного за два теракта, устроенных Кении, против израильтян в 2002 году.

В связи с решением Барака Обамы закрыть военную тюрьму в Гуантанамо, Штаты должны решить вопрос, как быть с ее заключенными, ведь из-за их чрезвычайной опасности ранее Конгресс запретил перемещать их в тюрьмы на территории США.
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