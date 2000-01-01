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18.01 10:17   MIGnews.com

Окончены работы по укреплению забора вдоль границы с Египтом

Израиль заявил, что во вторник, 17 января, были окончены работы по увеличения высоты электронного забора вдоль границы с Египтом для воспрепятствования нелегальной миграции.

Барьер, простирающийся на 242 км от сектора Газа до израильского курорта Эйлат на Красном море, был построен в 2014 году.

Израильское правительство надеется, что он поможет искоренить незаконную миграцию, контрабанду наркотиков и оружия, а также проникновения террористов.

Благодаря ему сократилось количество африканских мигрантов, прибывающих в Израиль, хотя, по меньшей мере, 213 мигрантом все-таки удалось перебраться через забор в 2015 году, говорится в сообщении министерства обороны.

Это побудило власти повысить его высоту от 5 до 8 метров вдоль 17-километровой участка. Такое решение, плюс дополнительные устройства обнаружения, "значительно обуздали поток незаконной инфильтрации в Израиль, за 2016 год было только 11 успешных попыток пересечь забор ", как сообщает министерство.

Организация Объединенных Наций сообщает, что Израиль принимает на своей территории 53000 беженцев и просителей убежища, включая 36000 эритрейцев и 14000 суданцев. Большинство из них попали в страну через Синайский полуостров Египта. Израиль редко предоставляет им статус беженца.
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