18.01 09:09 MIGnews.com

Сноуден останется в России еще на 2 года

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Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден получил вид на жительство в России еще на два года, как сообщила Интерфакс официальный представитель МИД России Мария Захарова."Самое смешное, что бывший замглавы ЦРУ не знает, что Сноудену только что продлен срок вида на жительство в России еще на пару лет", - написала она на своей странице в Facebook в среду, 18 января.Ранее бывший замглавы ЦРУ Майкл Морелл заявил о том, что у Владимира Путина есть "отличная возможность" сделать подарок новоизбранному президенту США Дональду Трампу к инаугурации - выдать США Сноудена. По словам Захаровой, то, что предложил Морелл – это "идеология предательства".