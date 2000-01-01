Сноуден останется в России еще на 2 года

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден получил вид на жительство в России еще на два года, как сообщила Интерфакс официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Самое смешное, что бывший замглавы ЦРУ не знает, что Сноудену только что продлен срок вида на жительство в России еще на пару лет", - написала она на своей странице в Facebook в среду, 18 января.
Ранее бывший замглавы ЦРУ Майкл Морелл заявил о том, что у Владимира Путина есть "отличная возможность" сделать подарок новоизбранному президенту США Дональду Трампу к инаугурации - выдать США Сноудена. По словам Захаровой, то, что предложил Морелл – это "идеология предательства".