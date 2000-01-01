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Прощальный выстрел Джона Керри в `друга Нетаниягу` 18.01 07:01   MIGnews.com

Прощальный выстрел Джона Керри в "друга Нетаниягу"

После знаменитой речи госсекретаря Джона Керри в прошлом месяце, в которой он попытался объяснить позицию администрации Обамы, не наложившей вето на анти-израильскую резолюцию в ООН, политик не может успокоиться, и продолжает поучать израильтян.

В разговоре с гуру леволиберальной журналистики, колумнистом New York Times Томасом Фридманом на экономическом форуме в Давосе Керри назвал правительство Биньямина Нетаниягу “самым радикальным, самым правым в истории Израиля”.

Керри обвинил Нетаниягу в том, что тот “препятствует” мирному процессу: “Вы влияете на способность добиться мира. Западный берег медленно но верно пожирают. Мы видели, как муниципальные границы поселений постоянно расширяются и вышли далеко за пределы самих поселенческих строений Вы меняете карту дороги к миру. Вы делаете это в одностороннем порядке. Если вы продолжите это делать - у вас будут проблемы с нами, потому что ставка - доверие других к нам. Мы не можем заявить, что мы против поселений, и после этого не пытаться предпринять против них никаких действий”.

Керри также заявил, что решение палестино-израильского конфликта по формуле "одно государство для двух народов" является “рецептом для постоянного мятежа, постоянного конфликта”.

Керри заявил: “Позвольте мне объяснить моим друзьям в Израиле - вы не можете одновременно иметь одно государство, которое будет единым, демократическим и еврейским одновременно. Вы не сможете этого сделать”.

В этих условиях, сообщил Керри Фридману, после длительного периода воздержания, администрация Обамы решила “инициировать дебаты” - и она добилась своего - “дебаты разгорелись”.
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