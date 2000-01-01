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В Германии будут проверять сотовые беженцев | Фото: Thinkstock18.01 21:55   MIGnews.com

В Германии будут проверять сотовые беженцев

Член бундестага от Христианско-демократического союза Вольфганг Босбах призвал власти Германии ввести обязательную проверку мобильных телефонов у всех мигрантов, прибывающих в страну без документов.

По словам Босбаха, данные меры необходимы для того, чтобы попытаться установить личности беженцев.

На сегодня миграционные власти страны не имеют права проверять мобильные устройства мигрантов без их согласия. Отмечается, что примерно две трети мигрантов приезжают в Германию, не имея при себе никаких документов.

Миграционные власти отмечают, что многие беженцы прибывают из воюющих стран, где выдача документов затруднена, поэтому отсутствие бумаг не должно рассматриваться как признак преступного умысла, сообщает Би Би Си.
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