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YouTube 18.01 21:26   MIGnews.com

Министры обсудят суверенитет Израиля над Маале-Адумим

Комиссия министров по законодательству планирует обсудить законопроект применение израильского суверенитета над деревней Маале-Адумим. Об этом заявили председатель комиссии по делам Кнессета Йоав Киш ("Ликуд") и депутат Кнессета от партии "Бейт ха-Иегуди", Бецалель Смотрич в ходе пленарного заседания Кнессета.

Активисты "лобби Эрец-Исраэль" Киш и Смотрич готовятся внести законопроект по применению израильского суверенитета над Маале-Адумим в воскресенье, 22 января, для немедленного утверждения, после того как новая администрация США приступит к власти.

В свою очередь Смотрич заявил: "С теми, кто считает, что применение израильского суверенитета на Маале-Адумим является препятствием к миру, я не хочу говорить о нем. Мы не говорим об аннексии данной территории, а лишь о применении суверенитета Израиля над тем, что является нашим. Я обещаю, что мы сделаем все, чтобы продвинуть предложенный нами законопроект".

Депутат Кнессета от партии "Ликуд" Иегуда Глик подчеркнул: " Маале-Адумим является частью Иерусалима. Иерусалим является столицей Израиля. Так что нет никаких причин полагать, что другое государство будет создано здесь".

Однако неизвестно, поддержит ли коалиция данный законопроект.
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