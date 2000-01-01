18.01 21:26 MIGnews.com

Министры обсудят суверенитет Израиля над Маале-Адумим

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Комиссия министров по законодательству планирует обсудить законопроект применение израильского суверенитета над деревней Маале-Адумим. Об этом заявили председатель комиссии по делам Кнессета Йоав Киш ("Ликуд") и депутат Кнессета от партии "Бейт ха-Иегуди", Бецалель Смотрич в ходе пленарного заседания Кнессета.Активисты "лобби Эрец-Исраэль" Киш и Смотрич готовятся внести законопроект по применению израильского суверенитета над Маале-Адумим в воскресенье, 22 января, для немедленного утверждения, после того как новая администрация США приступит к власти.В свою очередь Смотрич заявил: "С теми, кто считает, что применение израильского суверенитета на Маале-Адумим является препятствием к миру, я не хочу говорить о нем. Мы не говорим об аннексии данной территории, а лишь о применении суверенитета Израиля над тем, что является нашим. Я обещаю, что мы сделаем все, чтобы продвинуть предложенный нами законопроект".Депутат Кнессета от партии "Ликуд" Иегуда Глик подчеркнул: " Маале-Адумим является частью Иерусалима. Иерусалим является столицей Израиля. Так что нет никаких причин полагать, что другое государство будет создано здесь".Однако неизвестно, поддержит ли коалиция данный законопроект.