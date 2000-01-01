18.01 20:50 MIGnews.com

Буш-старший находится в реанимации

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Бывшего президента США Джорджа Буша-старшего положили в отделение реанимации в одной из больниц Хьюстона. У 41-го президента была обнаружена пневмония. На данный момент состояние экс-лидера государства оценивается как стабильное.Об этом сообщает агентство Reuters в среду, 18 января.Отмечается, что вместе с Бушем-старшим госпитализировали и его супругу Барбару Буш с жалованиями на кашель и усталость.Часами ранее экс-президент был госпитализирован. Как ожидается, Буш-старший покинет больницу через несколько дней.