18.01 20:25 MIGnews.com

Аббас поинтересовался самочувствием Аймана Уды

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Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас провел телефонный разговор с депутатом Кнессета Айманом Уда, лидером Объединенного арабского списка. В среду, 18 января, палестинский лидер позвонил арабскому депутату, чтобы узнать о состоянии его здоровья. Вовремя ожесточенных столкновений в бедуинской деревни Умм эль-Хиран лидер арабского списка получил незначительное ранение в голову.Махмуд Аббас в телефонном разговоре также выразил соболезнования в связи с гибелью местного жителя Якуба Муса Абу аль-Киана. Террорист был ликвидирован после того как он убил сотрудника спецподразделения полиции Эреза Амеди Леви.Напомним, часами ранее в деревне Умм эль-Хиран житель деревни совершил "автомобильный теракт". В результате нападения погиб 34-летний сержант полиции Эрез Леви. Леви был сбит джипом, за рулем которого находился житель эль-Хиран.Еще один полицейский получил ранения средней степени тяжести. Террорист врезался в группу полицейских, с целью убить как можно больше полицейских. Террорист был убит на месте силами безопасности.Полиция утверждает, что террорист был членом Южного Крыла Исламского Движения Израиля. Известно, что он работал учителем математики в школе в Хура.