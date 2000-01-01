Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






YouTube 18.01 20:25   MIGnews.com

Аббас поинтересовался самочувствием Аймана Уды

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас провел телефонный разговор с депутатом Кнессета Айманом Уда, лидером Объединенного арабского списка. В среду, 18 января, палестинский лидер позвонил арабскому депутату, чтобы узнать о состоянии его здоровья. Вовремя ожесточенных столкновений в бедуинской деревни Умм эль-Хиран лидер арабского списка получил незначительное ранение в голову.

Махмуд Аббас в телефонном разговоре также выразил соболезнования в связи с гибелью местного жителя Якуба Муса Абу аль-Киана. Террорист был ликвидирован после того как он убил сотрудника спецподразделения полиции Эреза Амеди Леви.

Напомним, часами ранее в деревне Умм эль-Хиран житель деревни совершил "автомобильный теракт". В результате нападения погиб 34-летний сержант полиции Эрез Леви. Леви был сбит джипом, за рулем которого находился житель эль-Хиран.

Еще один полицейский получил ранения средней степени тяжести. Террорист врезался в группу полицейских, с целью убить как можно больше полицейских. Террорист был убит на месте силами безопасности.

Полиция утверждает, что террорист был членом Южного Крыла Исламского Движения Израиля. Известно, что он работал учителем математики в школе в Хура.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:30
Иранского нелегала занесло на Украину вместо Германии
21:26
Министры обсудят суверенитет Израиля над Маале-Адумим
21:06
Израиль: сколько стоит четвероногий друг
20:50
Буш-старший находится в реанимации
19:59
Трамп заберет билеты у тех, кто не пойдет на инаугурацию
19:41
Польша готовится приобрести 14 военных вертолетов
18:53
Немецкие солдаты пройдут курс по "сексуальной ориентации"
18:26
Нетаниягу о теракте в Негеве
18:15
Россия и Турция нанесли авиаудар по ИГ в Сирии
18:04
Страна репатриантов: К нам едут, но меньше
18:01
Айман Уда обвинил Нетаниягу в теракте в Негеве
17:07
Ведущая Гальгаляц: я бы тоже задавила полицейского
17:03
Мэр Лондона: выход из ЕС может привести к расколу страны
17:02
Информация о разрушениях из-за землетрясения в Италии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus