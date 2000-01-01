18.01 19:59 MIGnews.com

Трамп заберет билеты у тех, кто не пойдет на инаугурацию

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Избранный президент США Дональд Трамп попросил гостей, которые отказались присутствовать на его инаугурации в Вашингтоне, но собираются бойкотировать ее, вернуть билеты штабу. Об этом магнат заявил в прямом эфире телеканала Fox News.В ходе интервью ведущий спросил миллиардера о его отношении к тем, что некоторые демократы планируют устроить бойкот во время его инаугурации. Трамп в свою очередь ответил:" Если люди не придут, это нормально. Но пусть вернут билеты, они нужны нам".По разным сообщениям СМИ, церемонию вступления в должность избранного президента США намерены бойкотировать 60 конгрессменов от Демократической партии. Однако согласно сложившейся традиции всех членов обеих партий палат конгресса приглашают на инаугурацию президента страны.Напомним, что инаугурация Дональда Трампа состоится в пятницу, 20 января, в Вашингтоне.