18.01 18:53 MIGnews.com

Немецкие солдаты пройдут курс по "сексуальной ориентации"

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Министерство обороны Германии сообщило о начале обязательных семинаров на тему сексуальной идентичности в Бундесвере. Как заявила представитель министерства Сильвия фон Мальцан, главной целью программы является противодействие дискриминации в немецкой армии.Мальцан также подчеркнула, что в семинарах необходимо учитывать интересы бисексуалов, гомосексуалов и транссексуалов, которые есть среди немецких солдат.По ее словам именно многообразие контингента, обладающего разными знаниями и навыками "помогает в создании стабильного и привлекательного бундесвера".Уточняется, что курс направлен на поиск вариантов эффективного применения способностей для людей с разной сексуальной ориентацией.