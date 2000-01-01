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YouTube 18.01 18:53   MIGnews.com

Немецкие солдаты пройдут курс по "сексуальной ориентации"

Министерство обороны Германии сообщило о начале обязательных семинаров на тему сексуальной идентичности в Бундесвере. Как заявила представитель министерства Сильвия фон Мальцан, главной целью программы является противодействие дискриминации в немецкой армии.

Мальцан также подчеркнула, что в семинарах необходимо учитывать интересы бисексуалов, гомосексуалов и транссексуалов, которые есть среди немецких солдат.

По ее словам именно многообразие контингента, обладающего разными знаниями и навыками "помогает в создании стабильного и привлекательного бундесвера".
Уточняется, что курс направлен на поиск вариантов эффективного применения способностей для людей с разной сексуальной ориентацией.
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