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YouTube 18.01 18:26   MIGnews.com

Нетаниягу о теракте в Негеве

По следам инцидента, произошедшего на юге, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел экстренное совещание с министром внутренней безопасности Гиладом Эрданом и генеральным инспектором полиции Рони Альшейхом.

Премьер-министр Нетаниягу заслушал отчет об автомобильном теракте и о сносе незаконных сооружений в Негеве. В ходе совещания глава правительства заявил:

"Я выражаю соболезнования семье погибшего полицейского ЯСАМ Эреза Амеди Леви. Эрез был образцовым офицером, сыном полицейского, а сегодня утром он был убит в теракте. Это вторая автомобильная атака за последние нескольких дней. Мы боремся с этим смертоносным явлением, поразившим как Израиль, так и остальной мир. Израиль, прежде всего, является правовым государством, обеспечивающим одинаковое исполнение закона для всех.

Данный инцидент не только не сдерживает нас, но укрепляет нашу решимость обеспечивать соблюдение закона везде. Я прошу всех, в первую очередь депутатов Кнессета проявить ответственность, прекратить подстрекательство к насилию и раздувание страстей. Община бедуинов является частью нашего общества, мы хотим интегрировать ее в израильское общество, а не обособлять и вычеркивать ее из нашей повседневной жизни. Силы полиции действуют на местности с разрешения властей, и никто не имеет права вмешиваться в их работу".

Напомним, что в среду, 18 января в ходе сноса незаконного бедуинского поселения Умм эль-Хиран в Негеве совершен “автомобильный теракт”.

Автомобиль сбил и задавил насмерть гражданина Израиля. Террорист убит на месте силами безопасности, сообщает Радио Галей ЦАХАЛ.
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