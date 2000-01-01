18.01 18:01 MIGnews.com

Айман Уда обвинил Нетаниягу в теракте в Негеве

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Депутат Кнессета Амйман Уда, лидер Объединенного арабского списка обвинил в утреннем террористическом инциденте в бедуинской деревне Умм эль-Хиран, в результате которого погибли полицейский и местный житель, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.Он считает, что именно решение премьера о сносе домов в деревне привели к кровопролитию. Выступая перед журналистами с повязкой на голове, поскольку он получил легкое ранение в голову в результате столкновений, он призвал правительство начать расследование касательно событий в Умм эль-Хиран."Мы проводили переговоры до поздней ночи (однако Уда не уточнил, какие именно должностные лица участвовали в переговорах – ред.). Я также принимал в них участие. Мы почти обсудили все детали. Мы пришли к компромиссу с жителями деревни. Однако Нетаниягу, который обозначил арабское население Израиля врагом номер один для общественности, решил жестоко уничтожить целую деревню. Он решил стрелять в мужчин, женщин и детей.Я призываю к созданию государственного следственного комитета, который начнет расследование событий последних нескольких дней в деревне Умм эль-Хиран", - подчеркнул лидер арабов.Также в свою очередь депутат Кнессета Ахмад Тиби (Объединенный список) призвал международного сообщество встать на защиту интересов арабского меньшинства в Израиле, заявив, что оно жестоко страдает от дискриминационной и агрессивной политики правительства.Напомним, что в среду, 18 января в ходе сноса незаконного бедуинского поселения Умм эль-Хиран в Негеве совершен “автомобильный теракт”.Автомобиль сбил и задавил насмерть гражданина Израиля. Террорист убит на месте силами безопасности, сообщает Радио Галей ЦАХАЛ.Полицейские утверждают, что жители Умм эль-Хиран открыли по ним огонь, а террорист пытался задавить работников системы правопорядка.