18.01 17:03 MIGnews.com

Мэр Лондона: выход из ЕС может привести к расколу страны

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Мэр Лондона Садик Хан заявил, что "жесткий" план выхода Великобритании из состава Евросоюза может привести к расколу государства. Об этом градоначальник пишет в своей колонке для газеты Evening Standard.В своей статье мэр утверждает, что британское правительство рискует потерять стабильность, следуя сценарию "жесткого" Brexit. Он также призвал будущее поколение спросить у властей, почему же они осознанно лишили Великобританию процветания и высокого положения в мире, своим решением о выходе из ЕС в таком формате.Садик Хан также осудил последнее выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Он раскритиковал премьера за то, что она категорически игнорирует потребность в сохранении доступа британского государства к единому европейскому рынку.В своем выступлении о Brexit Мэй потребовала бескомпромиссного выхода из всех институтов и соглашений сообщества, а это в свою очередь возмутило мэра Лондона Садика Хана.