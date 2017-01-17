Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






18.01 16:44   MIGnews.com

Израиль: увеличены штрафы для водителей и велосипедистов

Экономический комитет Кнессета одобрил новые правила, согласно которым штрафы за превышение скорости будут увеличены и будут выписываться автоматически.

За превышение скорости на 31-40 км/ч в городской черте и за пределами городской черты на 41-50 км/ч будет выписываться штраф в размере 1500 шекелей на основании данных камер наружного наблюдения, фиксирующих скорость.

За проезд на красный свет штраф увеличен с 1000 до 1500 шекелей.

Также вводятся тяжелые штрафы для велосипедистов. Лица в возрасте младше 16 лет, задержанные во время езды на электрическом велосипеде будут наказываться штрафом в размере 1000 шекелей. также вводятся штрафы за езду не сидя на сидении - 250 шекелей, за езду не по правой стороне дороги - 250 шекелей и за езду по тротуару.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:02
Есть информация о разрушениях из-за землетрясения в Италии
16:45
Журналисты написали открытое письмо Трампу
15:59
Рим: работа метрополитена приостановлена из-за землетрясений
15:45
Заговорщики из King Store: Израильские бедуины - кто они
15:23
Развозов: уволить раввинов, выступивших против репатриантов
15:05
Видео снятое дроном: Джип давит полицейских в Умм эль-Хиран
14:57
Зариф: "Тегеран и Эр-Рияд обязаны сотрудничать"
14:30
"Борьба с террором этого правительства - написание писем"
14:19
Маккейн признал РФ главным игроком на Ближнем Востоке
14:02
Биби начал войну с арабами, чтобы отвлечь внимание от себя
13:51
Иракские войска контролируют весь восток Мосула
13:24
Эр-Рияду и Катару отказали в участии в переговорах по Сирии
13:20
Видео: Террористическая атака в Умм эль-Хиран
13:02
Сноуден может получить гражданство России
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus