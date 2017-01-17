18.01 16:44 MIGnews.com

Израиль: увеличены штрафы для водителей и велосипедистов

במטרה להילחם בקטל בדרכים, ובנהגים עבריינים, במשטרה מורידים כפפות וממריאים

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Экономический комитет Кнессета одобрил новые правила, согласно которым штрафы за превышение скорости будут увеличены и будут выписываться автоматически.За превышение скорости на 31-40 км/ч в городской черте и за пределами городской черты на 41-50 км/ч будет выписываться штраф в размере 1500 шекелей на основании данных камер наружного наблюдения, фиксирующих скорость.За проезд на красный свет штраф увеличен с 1000 до 1500 шекелей.Также вводятся тяжелые штрафы для велосипедистов. Лица в возрасте младше 16 лет, задержанные во время езды на электрическом велосипеде будут наказываться штрафом в размере 1000 шекелей. также вводятся штрафы за езду не сидя на сидении - 250 шекелей, за езду не по правой стороне дороги - 250 шекелей и за езду по тротуару.