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Журналисты написали открытое письмо Трампу 18.01 16:45   MIGnews.com

Журналисты написали открытое письмо Трампу

В открытом письме Трампу журналисты констатировали натянутые отношения

Главный редактор журнала Columbia Journalism Review Кайл Поуп от имени американской прессы направил открытое письмо избранному президенту США Дональду Трампу, в котором обозначил принципы работы журналистов.

Как передает Интерфакс, в послании говорится о том, что отношения между формирующейся администрацией миллиардера и американскими средствами массовой информации расцениваются журналистами, как крайне натянутые.

Автор обвинил 45-го президента США в том, что он запретил прессе освещать свою деятельность. Кайл Поуп констатировал, что Трамп в своем Twitter издевался над журналистами и угрожал некоторым из них, подстрекая своих сторонников последовать его примеру.

Главред Columbia Journalism Review отметил, что новый президент выступал за принятие невнятных законов об ответственности за распространение клеветы и угрожал многочисленными судебными исками.

Поуп написал, что если Трамп имеет право определять свои принципы работы с журналистами, то и сотрудники СМИ имеют на это такое же право. Он напомнил новому главе государства, что если тот будет избегать общения с прессой, то у нее есть много альтернативных каналов получения информации.

При этом свои подписи под открытым письмом поставили журналисты, работающие, в основном, в подконтрольных демократам СМИ. Издания республиканцев занимают более сдержанную позици
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