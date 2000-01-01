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flickr 18.01 14:57   MIGnews.com

Зариф: "Тегеран и Эр-Рияд обязаны сотрудничать"

Иран и Саудовская Аравия должны иметь возможность работать вместе, чтобы помочь положить конец конфликтам в Сирии и Йемене, как заявил министр иностранных дел Ирана во вторник, 18 января.

"Я не вижу никаких причин, почему Иран и Саудовская Аравия должны иметь враждебную политику по отношению друг к другу. Мы можем на самом деле работать вместе, чтобы положить конец жалким условиям людей в Сирии и Йемене и Бахрейне и в других странах региона", - заявил Мохаммад Джавад Зариф на Всемирном экономическом форуме.

"Иран и Саудовская Аравия смогли фактически остановить замедление процесса президентских выборов в Ливане. У нас есть история успеха", - подчеркнул Зариф в Давосе в среду, 18 января.

Мишель Аун, лидер христиан, был избран президентом Ливана на прошлой неделе. Аун является близким союзником "Хизбаллы" в Ливане, и Иран приветствует избрание Ауна, рассматривая это как победу "Хизбаллы".
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