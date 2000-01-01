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Развозов за увольнение раввинов, которые против репатриантов 18.01 15:23   MIGnews.com

Развозов: уволить раввинов, выступивших против репатриантов

Депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид") обратился сегодня (18 января) к министру обороны Авигдору Либерману с требованием провести проверку и уволить из ЦАХАЛа преподавателей курсов для армейских раввинов, которые агитируют против призыва солдат репатриантов, не являющихся евреями по Галахе, в ряды армии обороны Израиля.

Из сегодняшней публикации в газете "Едиот Ахаронот" стало известно, что преподаватели курсов подготовки армейских раввинов систематически агитируют своих курсантов против того, чтобы в армию призывались те, кто не является галахическими евреями (евреями по материнской линии), в частности репатриантов из стран СНГ. По свидетельству самих курсантов, раввины так же позволяют себе подобные заявления на различных мероприятиях, включая лекции для солдат и офицеров.

По мнению Константина Развозова, данные высказывания представляют настоящую опасность для израильской армии.

В своём обращении к министру обороны Развозов потребовал незамедлительной проверки и увольнения раввинов, ведущих пропаганду против граждан, отдающих долг стране, которые воюют и гибнут за наше государство.

"Подобные националистические заявления наносят удар по духу ЦАХАЛа и ведут к расколу в расколу внутри армии и в обществе. Они заставляют русскоязычных военнослужащих репатриантов, которые не являются евреями по матери, ощущать неравенство и чувствовать себя солдатами второго сорта.

Как представитель русскоязычных репатриантов в Кнессете я посчитал правильным обратиться непосредственно к министру обороны, который сам является частью русскоязычной общины. Мы не можем позволить, что бы наши солдаты страдали от подобных высказываний".
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