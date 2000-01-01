18.01 19:41 MIGnews.com

Польша готовится приобрести 14 военных вертолетов

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Польша рассматривает предложения, предлагаемые Airbus, Lockheed Martin's Sikorsky и Leonardo-Finmeccanica о покупке 14 вертолетов для армии в этом году, как заявил министр обороны Польши Антоний Мацеревич в среду, 18 января."Мы находимся в процессе выбора наилучшего предложения", - сказал журналистам Антоний Мацеревич на пресс-конференции. Министр обороны не уточнил, когда будет принято решение.Глава министерства обороны Польши также отметил, что европейское государство может купить больше истребителей F-16 из США, в зависимости от предложенных условий, и что он надеется, что контракт на покупку трех подводных лодок будет подписан в конце 2017 года или в начале 2018 года.