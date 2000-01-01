18.01 14:30 MIGnews.com

"Борьба с террором этого правительства - написание писем"

пресс-служба фракции "Еш Атид"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Выступая в среду, 18 января, на пленарном заседании Кнессета, на котором обсуждался законопроект о депортации семей террористов, один его инициаторов, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил:"У меня только один вопрос к этому правительству и нынешней коалиции: почему вас нужно заставлять работать? Остановить террор и обеспечить безопасность граждан страны – это ваша работа, а вовсе не распределение "теплых мест" среди своих активистов, съемки на ТВ и раздувание внутренних конфликтов в израильском обществе. Мы все знали, что у вас нет намерений сократить социальное неравенство, остановить снижение экспорта, улучшить отношения на международной арене, но безопасность, борьба с террором?! Террористы убивают израильских детей, вы даже и с этим уже ничего не можете сделать?!Может, это не ваша вина. Если кто-то ничего не может сделать в принципе, то и в борьбе с террором все будет точно также. Если вы не умеете работать, то вы просто не умеете работать. Если вы занимаетесь только собой и своими политическими играми, то почему что-то вдруг должно измениться в отношении борьбы с террором? Последним членом Ликуда, который умел работать, был Ариэль Шарон. После его ухода вы только играете в политику.Три года назад на заседаниях узкого кабинета мы обсуждали вопрос о депортации семей террористов. Почти год назад этот законопроект был подан на рассмотрение. В марте 16-ого премьер-министр направил письмо юридическому советнику правительства, в котором было написано: "…депортация семей террористов… прошу представить юридическую оценку: есть ли возможность депортировать семьи террористов из Израиля в сектор Газа в том случае, если они были причастны к совершению теракта? Я полагаю, что использование такого орудия приведет к значительному сокращению террористической деятельности против Израиля, его жителей и граждан. С уважением, Биньямин Нетаниягу".Мы ждали 10 месяцев. Не терпеливо, а кусая губы. Все это время гибли люди, а вы ничего не делали. Судя по всему, борьба с террором этого правительства заключается в написании писем.И если бы я сегодня не настоял на голосовании по этому законопроекту, вы бы его и дальше откладывали до бесконечности. Я, как и премьер-министр, "считаю, что использование такого орудия приведет к значительному сокращению террористической деятельности против Израиля", но в отличие от него, я работаю и призываю депутатов Кнессета поддержать законопроект".