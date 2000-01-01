18.01 18:04 MIGnews.com

Страна репатриантов: К нам едут, но меньше

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Центральное статистическое бюро опубликовало данные по демографии Израиля. Одним из наиболее бросающихся в глаза показателей является снижение числа новых репатриантов. Специалисты полагают, что потенциальные репатрианты опасаются трудностей, возникающих в процессе абсорбции: несмотря на то, что экономическая ситуация в Израиле значительно лучше, чем во многих странах Западной Европы, дороговизна жизни и высокая стоимость жилья в Израиле являются серьезной причиной задуматься о переезде в Израиль.По данным ЦСБ, в 2016 году Израиль принял 24 тысячи новых репатриантов, примерно половина из них прибыли из России и Украины. 18% прибыли из Франции, 10% из США. В общей сложности прибыло на 7 тысяч репатриантов меньше, чем в 2015, хотя на фоне терактов в Европе ожидался рост потока репатриантов.Отчет Еврейского агентства (Сохнут) дополняет картину. Увеличилось число новых репатриантов из Бразилии – 760, по сравнению с 490 в прошлом году, и из Южной Африки – 272 (по сравнению с 236). Число репатриантов из Беларуси осталось почти неизменным – 620 (600 в 2015 году), из Британии уменьшилось – с 775 до 650 человек. Среди репатриантов, прибывших в Израиль в 2016 году, 5.150 человек моложе 17 лет, 9.500 находятся в возрастной группе 18-35 лет, 3.000 в возрасте от 36 до 45 лет, 4.600 – от 46 до 65 лет, и чуть более 3.000 от 66 лет и старше. Около 5 тысяч репатриантов являются специалистами в сфере строительства, промышленного производства и пищевой отрасли.Почти 2,5 тысячи человек являются технологами и инженерами, 1.900 ученых, 1.150 медицинских работников, 1.080 юристов и аудиторов, 8.700 человек без определенной специальности. Из городов для проживания наибольшей популярностью среди репатриировавшихся в 2016 году пользовался Тель-Авив, где поселились 11% новых репатриантов.