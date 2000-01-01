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Биби начал войну с арабами, чтобы отвлечь внимание от себя 18.01 14:02   MIGnews.com

Биби начал войну с арабами, чтобы отвлечь внимание от себя

Депутат Кнессета от партии Мерец Иссауи Фрейдж обнародовал свою версию произошедшего в незаконном бедуинском поселении Умм эль-Хиран.

Фрейдж сообщил, что премьер министр Биньямин Нетаниягу пришел к выводу о том, что единственным способом отвлечь общество от скандалов и расследований, в которых он замешан - это “инициировать войну против арабов”.

Фрейдж говорит, что Нетаниягу “знал, что Умм эль-Хиран - пороховая бочка, и решил взорвать ее”. Фрейдж заявил, что на прошлой неделе все стали свидетелями “пробы сил в Калансуа”, произошедшее сегодня в Негеве является “прямым объявлением войны”.

Фрейдж заявил, что Израилем правит “расистское и криминальное правительство”, занимающееся “подкупом еврейских преступников-строителей и выселением арабов из их домов”.
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