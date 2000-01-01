18.01 14:19 MIGnews.com

Маккейн признал РФ главным игроком на Ближнем Востоке

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Президент Владимир Путин добился для России места ведущего игрока на Ближнем Востоке. Об этом в эфире телеканала MSNBC заявил сенатор-республиканец Джон Маккейн.Маккейн добавил также, что США приходится довольствоваться лишь приглашением на переговоры по урегулированию в Сирии, которые пройдут в Астане 23 января."Нет ничего более показательного, чем то, что русские, иранцы и турки приглашают США участвовать в мирной конференции по Сирии. США не возглавляют это, США даже не являются частью этого, их приглашают. До чего мы дошли", – заявил сенатор.По словам политика, российский лидер "добился желаемого очень умным способом, несмотря на плохие карты на руках".Республиканец Джон Маккейн известен своей антироссийской позицией.