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Сноуден может получить гражданство России 18.01 13:02   MIGnews.com

Сноуден может получить гражданство России

У бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена есть все юридические основания, чтобы в ближайшее время получить российское гражданство, сообщил РИА Новости адвокат Анатолий Кучерена, который представляет интересы Сноудена в России.

Ранее стало известно, что Сноудену продлен вид на жительство еще на 3 года, до 2020 года.

"По существу, у него сейчас есть все основания для того, чтобы в дальнейшем получать гражданство (РФ), в течение какого-то времени, поскольку по закону у нас срок проживания на территории России (для получения гражданства) – не менее 5 лет. То есть в случае, если он посчитает возможным в будущем, в ближайшее время, юридически это уже будет возможно. Сейчас он живет на территории России уже почти 4 года, законы не нарушает, никаких претензий к нему нет – это одно из оснований для продления вида на жительство", — сказал Кучерена.
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