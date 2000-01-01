18.01 13:24 MIGnews.com

Эр-Рияду и Катару отказали в участии в переговорах по Сирии

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Участие Саудовской Аравии и Катара в переговорах по Сирии будет обсуждаться, как только они прекратят поддерживать боевиков, как заявил заместитель министра иностранных дел Сирии в среду, 18 января, заявляя об отказе им в участии в предстоящих мирных переговорах в Астане."После того, как Катар и Саудовская Аравия прекратят свою поддержку терроризма, мы обсудим вопрос об их участии в переговорах", - заявил заместитель министра иностранных дел Фейсал Мекдад, цитирует ливанский телеканала Al-Mayadeen.Напомним, что предстоящие мирные переговоры по Сирии пройдут в столице Казахстана, Астане, на следующей неделе под эгидой России, Ирана и Турции. Россия и Иран являются двумя главными союзниками Асада. Турция поддержала восстание против Асада, равно как Саудовская Аравия и Катар.