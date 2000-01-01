18.01 12:25 MIGnews.com

Новый посол США в ООН намерена отстаивать позиции Израиля

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Избранница Дональда Трампа, новоизбранного президента США, на пост посла в Организации Объединенных Наций, Никки Хейли, намерена "растерзать" ООН за политику организации в отношении Израиля на слушании по утверждению Сената, как сообщает Reuters."Нигде провал ООН не был более последовательным и более возмутительным, чем в его предубеждениях против нашего близкого союзника Израиля", - заявит Хейли в вступительном слове в ходе своего появления в среду, 18 января, перед комитетом сената по иностранным делам."Любая честная оценка также покажет, что организация часто вступает в противоречие с американскими национальными интересами и интересами американских налогоплательщиков", - говорится в ее речи, как сообщает Reuters.Отмечая, что Соединенные Штаты обеспечивают 22% бюджета ООН, гораздо больше, чем любая другая страна, речь Хейли гласит: "Получаем ли мы то, за что мы платим?".Она также обещает работать с законодателями США, чтобы продолжать то, что она описала как "серьезные необходимые изменения" в Организации Объединенных Наций, сообщает Reuters.Антиизраильская позиция ООН хорошо известна и даже была признана бывшим Генеральный секретарем Пан Ги Муном, прежде чем он ушел в отставку в начале этого месяца. Пан Ги Мун также признал антиизраильскую предвзятость ООН в ходе сессии в 2013 году с израильскими студентами.Несмотря на его признание в предвзятости, в ООН совсем недавно прошла серия антиизраильских резолюций в ходе ежегодного "Международного дня солидарности с палестинским народом".Слушание Хейли пройдет через несколько недель после того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334.Некоторые республиканские законодатели, во главе с сенатором Южной Каролины Линдси Грэм, пригрозили сократить финансирование ООН после антиизраильской резолюции.