18.01 11:44 MIGnews.com

Одед Форер: Кровь жертв - на руках депутатов-подстрекателей

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Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одед Форер заявил, что кровь погибших в результате беспорядков и сегодняшнего теракта в Негеве – на руках подстрекателей и провокаторов из Объединенного арабского списка (ОАС)."Сегодняшний автомобильный теракт – это прямой и непосредственный результат безудержного подстрекательства и откровенного стремления арабских депутатов спровоцировать беспорядки, настроив людей против решения суда. Прослеживается четкая зависимость между кампанией подстрекательства, развернутой за последний год арабскими депутатами и сегодняшним терактом", - подчеркнул Одед Форер.