Рухани не верит, что Трамп пересмотрит ядерную сделку
Президент Ирана Хассан Рухани назвал невыполнимым обещание избранного президента США пересмотреть так называемую ядерную сделку, заключенную с Тегераном "шестеркой" мировых государств.
По мнению Рухани, слова Трампа на этот счет - всего лишь набор лозунгов, не имеющих отношения к реальности. Свое мнение президент Ирана озвучил на пресс-конференции в честь годовщины снятия санкций с его страны.
"Уважаемый избранный президент высказал свое недовольство ею, сказал, что она плохая, а может и худшая в истории", - признал Рухани.
Однако, заверил он, о каком-либо пересмотре условий сделки все равно не может быть и речи.
"Это всего лишь лозунги и мне кажется маловероятным, что, вступив в должность, он [Трамп] попытается что-то сделать. Договор заключен не только двумя нашими странами, так что не ему решать, хорош этот договор или плох", - сказал Рухани.