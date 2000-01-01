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Рухани не верит, что Трамп пересмотрит ядерную сделку | Фото: Thinkstock18.01 06:39   MIGnews.com

Рухани не верит, что Трамп пересмотрит ядерную сделку

Президент Ирана Хассан Рухани назвал невыполнимым обещание избранного президента США пересмотреть так называемую ядерную сделку, заключенную с Тегераном "шестеркой" мировых государств.

По мнению Рухани, слова Трампа на этот счет - всего лишь набор лозунгов, не имеющих отношения к реальности. Свое мнение президент Ирана озвучил на пресс-конференции в честь годовщины снятия санкций с его страны.

"Уважаемый избранный президент высказал свое недовольство ею, сказал, что она плохая, а может и худшая в истории", - признал Рухани.

Однако, заверил он, о каком-либо пересмотре условий сделки все равно не может быть и речи.

"Это всего лишь лозунги и мне кажется маловероятным, что, вступив в должность, он [Трамп] попытается что-то сделать. Договор заключен не только двумя нашими странами, так что не ему решать, хорош этот договор или плох", - сказал Рухани.
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