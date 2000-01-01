18.01 09:32 MIGnews.com

Итальянец-консерватор Антонио Таяни возглавил Европарламент

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Итальянский политик-консерватор Антонио Таяни избран новым председателем Европарламента, сообщил его уходящий предшественник Мартин Шульц.63-летний Таяни в прошлом был пресс-секретарем премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и еврокомиcсаром по вопросам транcпорта, а позднее - промышленности и предпринимательства.Его соперником на выборах главы Европарламента был его соотечественник Джанни Питтелла - он набрал 282 голоса, притом, что победитель - 351.Новый председатель Европарламента был избран в последнем - четвертом - туре.