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Итальянец-консерватор Антонио Таяни возглавил Европарламент | Фото: PromotingEnterprise/Flickr18.01 09:32   MIGnews.com

Итальянец-консерватор Антонио Таяни возглавил Европарламент

Итальянский политик-консерватор Антонио Таяни избран новым председателем Европарламента, сообщил его уходящий предшественник Мартин Шульц.

63-летний Таяни в прошлом был пресс-секретарем премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и еврокомиcсаром по вопросам транcпорта, а позднее - промышленности и предпринимательства.

Его соперником на выборах главы Европарламента был его соотечественник Джанни Питтелла - он набрал 282 голоса, притом, что победитель - 351.

Новый председатель Европарламента был избран в последнем - четвертом - туре.
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