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Идея, которая подарит засушливой Галилеи пресную воду | Фото:17.12 09:19   MIGnews.com

Идея, которая подарит засушливой Галилее пресную воду

Национальный комитет по инфраструктуре Израиля под председательством Зэева Бельского единогласно утвердил план строительства опреснительной установки в западной части Галилеи. Объект будет шестым опреснительным заводом Израиля и первым на севере страны.

Западная Галилея страдала от продолжительной засухи и не может полагаться на пресную воду из других регионов. Новый объект будет расположен между 4-й дорогой и железнодорожным путем у побережья Средиземного моря. Он будет построен в два этапа, при этом на каждом этапе будет добываться 100 миллионов кубометров воды, что сделает новый объект самым крупным в Израиле и одни из крупнейших в своем роде в мире.

Продвижение проекта Водным управлением Израиля началось более десяти лет назад. Несмотря на свою важность, идея столкнулась со многими препятствиями. Решение сохдать завод теперь будет передано на утверждение в жилищный кабинет.

Бельский, который также возглавляет жилищный кабинет, сказал: "Строительство опреснительной установки в западной Галилее будет способствовать сохранению сельского хозяйства, развитию региона с его быстро растущим населением и восстановлению воды в природе. Опреснительная установка имеет общенациональное значение из-за его способности укреплять сотрудничество Израиля и стратегические отношения с его соседями".

Национальный комитет по инфраструктуре Нава Алинкси-Радай сказал, что завод чрезвычайно важен для водного сектора страны, особенно западной части Галилеи.


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