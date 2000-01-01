17.12 08:18 MIGnews.com

Сторонники "Хизбаллы" столкнулись с ливанскими войсками

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Во вторник, 17 декабря, ливанские войска столкнулись со сторонниками террористических группировок "Хизбалла" и Амаль, которые пытались штурмовать площадь в Бейруте, сообщают свидетели и СМИ. Против демонстрантов применялся слезоточивый газ.Сотни молодых людей на мотоциклах собрались в центре Бейрута, скандировали "шииты, шииты" и поджигали шины. По словам свидетелей, они бросали камни и фейерверки в стоящие рядом силы безопасности. Игнорируя призывы политиков к сдержанности, демонстранты пытались прорваться через кордон безопасности, чтобы штурмовать площадь.Десятки молодых людей сожгли шины, разбили офисные здания и подожгли несколько автомобилей, показали местные телеканалы в прямом эфире. Антиправительственные протесты на площади, которую хотят захватить шиитские сторонники спровоцировали агрессию, высказавшись против одного из лидеров террористов.По словам местных телеканалов, в преимущественно суннитском городе Сайда на юге Ливана группы молодых людей в масках ворвались на главную площадь, где подожгли несколько палаток, установленных демонстрантами.