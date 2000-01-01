17.12 07:32 MIGnews.com

Алия вырастет на 20%

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Согласно новым данным, опубликованным в понедельник, 16 декабря, Центральным бюро статистики, в 2019 году в Израиле ожидается 20-процентный рост репатриации.В 2019 году около 27 300 человек репатриировали в еврейское государство в период с января по конец октября, говорится в сообщении CBS. Этот показатель был на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Согласно отчету, в 2018 году в Израиль переехало 28 000 человек. Наибольшая часть, около 10500 человек, прибыла из России, 6400 человек - из Украины, 2400 из США и 2400 из Франции. Официальный отчет также выявил резкое сокращение числа просителей убежища из Африки.По данным властей, около 2700 просителей убежища покинули страну в 2018 году. На конец 2018 года в стране оставалось 33 600 беженцев из Эритреи и Судана.