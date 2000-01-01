Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











`Нетаниягу задушил палестинскую национальную идею` 17.12 07:23   MIGnews.com

"Нетаниягу задушил палестинскую национальную идею"

Известный израильский журналист, корреспондент 12-го канала Амит Сегаль прокомментировал свой сериал “Дни Биньямина”.

Сегаль, в интервью Аруц Шева, рассказал о том, что покажет много “невероятных фактов о Нетаниягу”: “Человек склонен очень многое забывать, многие вещи предпочитают забыть, особенно, если они не ложатся в канву нарратива”.

Сегаль рассказал: "Я был удивлен тем, как первоначально воспринимался Нетаниягу - как некто холодный, искусственный, не будивший никаких эмоций - и это все по сравнению с теми температурами кипения, которые сегодня вызываются одним упоминанием его имени. И второе, что меня поразило - насколько драматичны были дни Осло и убийства Рабина”.

Сегаль говорил перед показом второй части своего сериала, которую он назвал  “Идеолог или оппортунист”. Сегаль говорит: "Посмотрите на все доказательства. С моей точки зрения, он куда больше идеолог, нежели оппортунист. Момо Фильбер, тогда его помощник и вице-президент совета Иудеи и Самарии нашел очень хорошее определение: “Ты делаешь зигзаг за зигзагом - до тех пор пор, пока ты не оказываешься в том месте, в котором хотел оказаться изначально”. Когда вы оглядываетесь назад на эти двадцать пять лет, то понимаете, что несмотря на сделку Шалита, и несмотря на эвакуацию Газы, которую вряд ли можно назвать высшей точкой мужества Нетаниягу, он помог удушить палестинскую национальную идею”.

По мнению Сегаля, большинство предсказаний Нетаниягу сбылось - и ракеты, которые будут запускать из Газы по Израилю, и провал Осло, когда он говорил об опасности односторонних территориальных уступок: “Об этом говорили большинство лидеров правых, но Нетаниягу - не поселенец. Его предсказания и его способности продать их на политическом рынке имели важнейшее значение”.

Сегаль убежден, что такой взгляд на мир основан более на элементах национальной безопасности, нежели на вере в то, что вся Земля Израилева принадлежит евреям - но результат тот же самый Это отличие имело бы значение, если палестинцев заменить на шведов - но в реальном мире это не имеет значения. Сегаль говорит: “Замораживание строительства в поселениях и даже соглашение по Хеврону были не более, чем тактическими событиями - несмотря на то, что они стали причиной большой боли в животе”.

Сегаль также описал отношения Нетаниягу и религиозного сионизма: “Большей частью, религиозный сионизм не голосует за Нетаниягу - но за те партии, которые сидят с ним в коалиции. Он не пойдут за Кахоль Лаван или Аводой в марте, и потому любые дискуссии о противоречиях между ними носят академический характер, в практическом смысле, ни одна из фигур религиозного сионизма не привлекает избирателей Ликуда в Ашдоде или Ашкелоне”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:20
Израильтянин напал с ножом на женщин в Румынии
07:04
Пираты захватили нефтяной танкер у берегов Африки
06:55
В Вене сорвана атака чеченцев - членов ISIS  
06:22
Бывшего премьер-министра Ливана выгнали с концерта
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:43
Инсайдеры показали дизайн нового Samsung Galaxy S11+
04:18
Беспорядки в Индии: количество жертв растет
02:40
Названы главные продукты-наркотики
01:31
Англичанам разрешили уходить в "похмельный отпуск"
23:09
Глава МВД Эстонии оскорбил финского премьера
22:20
Эрдоган угрожает закрыть 2 военные базы США
22:05
Премьер Венгрии намерен построить новую Центральную Европу
21:53
Netflix резко решил уволить дизайнера костюмов "Ведьмака"
21:45
Кохави прокомментировал фальсификацию статистики о харедим
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus