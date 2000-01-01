17.12 07:23 MIGnews.com

"Нетаниягу задушил палестинскую национальную идею"

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Известный израильский журналист, корреспондент 12-го канала Амит Сегаль прокомментировал свой сериал “Дни Биньямина”.Сегаль, в интервью Аруц Шева, рассказал о том, что покажет много “невероятных фактов о Нетаниягу”: “Человек склонен очень многое забывать, многие вещи предпочитают забыть, особенно, если они не ложатся в канву нарратива”.Сегаль рассказал: "Я был удивлен тем, как первоначально воспринимался Нетаниягу - как некто холодный, искусственный, не будивший никаких эмоций - и это все по сравнению с теми температурами кипения, которые сегодня вызываются одним упоминанием его имени. И второе, что меня поразило - насколько драматичны были дни Осло и убийства Рабина”.Сегаль говорил перед показом второй части своего сериала, которую он назвал “Идеолог или оппортунист”. Сегаль говорит: "Посмотрите на все доказательства. С моей точки зрения, он куда больше идеолог, нежели оппортунист. Момо Фильбер, тогда его помощник и вице-президент совета Иудеи и Самарии нашел очень хорошее определение: “Ты делаешь зигзаг за зигзагом - до тех пор пор, пока ты не оказываешься в том месте, в котором хотел оказаться изначально”. Когда вы оглядываетесь назад на эти двадцать пять лет, то понимаете, что несмотря на сделку Шалита, и несмотря на эвакуацию Газы, которую вряд ли можно назвать высшей точкой мужества Нетаниягу, он помог удушить палестинскую национальную идею”.По мнению Сегаля, большинство предсказаний Нетаниягу сбылось - и ракеты, которые будут запускать из Газы по Израилю, и провал Осло, когда он говорил об опасности односторонних территориальных уступок: “Об этом говорили большинство лидеров правых, но Нетаниягу - не поселенец. Его предсказания и его способности продать их на политическом рынке имели важнейшее значение”.Сегаль убежден, что такой взгляд на мир основан более на элементах национальной безопасности, нежели на вере в то, что вся Земля Израилева принадлежит евреям - но результат тот же самый Это отличие имело бы значение, если палестинцев заменить на шведов - но в реальном мире это не имеет значения. Сегаль говорит: “Замораживание строительства в поселениях и даже соглашение по Хеврону были не более, чем тактическими событиями - несмотря на то, что они стали причиной большой боли в животе”.Сегаль также описал отношения Нетаниягу и религиозного сионизма: “Большей частью, религиозный сионизм не голосует за Нетаниягу - но за те партии, которые сидят с ним в коалиции. Он не пойдут за Кахоль Лаван или Аводой в марте, и потому любые дискуссии о противоречиях между ними носят академический характер, в практическом смысле, ни одна из фигур религиозного сионизма не привлекает избирателей Ликуда в Ашдоде или Ашкелоне”.