Нетаниягу: я не волшебник, но верну Иссахар

Вечером, 17 декабря, премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал сделать все, чтобы освободить Нааму Иссахар, осужденную на 7,5 лет в России.
Соответствующее заявление он сделал в Хайфе на конференции в рамках предвыборной кампании.
"Я не волшебник, но я обещаю вам одну вещь – я верну Нааму Иссахар домой", – сказал он.
Нетаниягу также напомнил об отношениях, которые у него сложились с президентов России Владимиром Путиным.
Напомним, что Наама Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в транзитной зоне московского аэропорта и осуждена на 7,5 года тюремного заключения в России за контрабанду наркотиков. В ее багаже было найдено 9 г гашиша.
12 декабря московский суд приступил к рассмотрению поданной молодой израильтянкой апелляции. На заседание прибыли из Израиля ее сестра Лиад и мать Яфа. Наама присутствовала на заседание по видеочату.
Наама попросила дать ей возможности прибыть в зал заседаний и получила одобрение от судей. Что примечательно, адвокаты неоднократно заявляли, что приговор полон противоречий, из-за которых суду пришлось писать разъяснения.