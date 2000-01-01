17.12 23:50 MIGnews.com

Нетаниягу: я не волшебник, но верну Иссахар

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Вечером, 17 декабря, премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал сделать все, чтобы освободить Нааму Иссахар, осужденную на 7,5 лет в России.Соответствующее заявление он сделал в Хайфе на конференции в рамках предвыборной кампании."Я не волшебник, но я обещаю вам одну вещь – я верну Нааму Иссахар домой", – сказал он.Нетаниягу также напомнил об отношениях, которые у него сложились с президентов России Владимиром Путиным.Напомним, что Наама Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в транзитной зоне московского аэропорта и осуждена на 7,5 года тюремного заключения в России за контрабанду наркотиков. В ее багаже было найдено 9 г гашиша.12 декабря московский суд приступил к рассмотрению поданной молодой израильтянкой апелляции. На заседание прибыли из Израиля ее сестра Лиад и мать Яфа. Наама присутствовала на заседание по видеочату.Наама попросила дать ей возможности прибыть в зал заседаний и получила одобрение от судей. Что примечательно, адвокаты неоднократно заявляли, что приговор полон противоречий, из-за которых суду пришлось писать разъяснения.