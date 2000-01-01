Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Нетаниягу: Я не волшебник, но верну Иссахар | Фото:17.12 23:50   MIGnews.com

Нетаниягу: я не волшебник, но верну Иссахар

Вечером, 17 декабря, премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал сделать все, чтобы освободить Нааму Иссахар, осужденную на 7,5 лет в России.

Соответствующее заявление он сделал в Хайфе на конференции в рамках предвыборной кампании.

"Я не волшебник, но я обещаю вам одну вещь – я верну Нааму Иссахар домой", – сказал он.

Нетаниягу также напомнил об отношениях, которые у него сложились с президентов России Владимиром Путиным.

Напомним, что Наама Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в транзитной зоне московского аэропорта и осуждена на 7,5 года тюремного заключения в России за контрабанду наркотиков. В ее багаже было найдено 9 г гашиша.

12 декабря московский суд приступил к рассмотрению поданной молодой израильтянкой апелляции. На заседание прибыли из Израиля ее сестра Лиад и мать Яфа. Наама присутствовала на заседание по видеочату.

Наама попросила дать ей возможности прибыть в зал заседаний и получила одобрение от судей. Что примечательно, адвокаты неоднократно заявляли, что приговор полон противоречий, из-за которых суду пришлось писать разъяснения.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:12
В ФРГ предлагают унифицировать законы о каннабисе
22:27
Глава МВД Эстонии извинился перед финским премьером
22:03
ЦАХАЛ предотвратил теракт
21:38
Русские не справляются с Маккаби
21:31
Амир Перец останется "у руля"
20:38
Эрдоган: Турция была вынуждена начать операцию в Сирии
20:16
В Лондоне готовятся отменить переходный период после Brexit
19:55
Суд отложил рассмотрение вопроса об экстрадиции Пучдемона
19:39
Грузин завез корь в Израиль
17:52
В Китае приняли на вооружение новый авианосец
16:36
Швейцария может открыть гуманитарный канал в Иран
16:06
Обама: женщины однозначно лучше мужчин
15:44
Доха: О полноценном диалоге с Эр-Риядом говорить пока рано
15:22
Эрдоган решил отправить военную помощь ПНС в Ливию
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus