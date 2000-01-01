17.12 20:38 MIGnews.com

Эрдоган: Турция была вынуждена начать операцию в Сирии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара была вынуждена начать операцию в Сирии из-за отсутствия международной помощи в Сирии.Такое заявление он сделал во вторник, 17 декабря."Кажется, никто не склонен нам помогать. Когда мы не получили необходимой поддержки от международного сообщества, нам пришлось позаботиться о себе", – отметил он.По его словам, было принято решение отправиться в Сирию, чтобы очистить так называемую безопасную зону, чтобы отправить туда часть от более трех миллионов сирийских беженцев в Турции.