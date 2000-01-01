В Лондоне готовятся отменить переходный период после Brexit
Британский политический обозреватель Роберт Пестон заявил, что принятие нового варианта подготовленного правительством премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона исключит возможность продления переходного периода после окончания процесса выхода из состава Европейского союза.
Сообщается, что Палата общин планирует рассмотреть текст законопроекта 20 декабря. Согласно варианту, предложенному правительством, переходный период должен завершиться 31 декабря 2020 года и не будет продлен вне зависимости от результатов проведения торговых переговоров с ЕС. Об этом сообщает ИА REGNUM.
По словам Пестона, подобная мера поможет Джонсону ускорить переговоры о торговой сделке с Евросоюзом, поскольку в этом случае будет сформулирована чёткая альтернатива Brexit для партнёров Великобритании в Европе.