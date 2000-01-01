Обама: женщины однозначно лучше мужчин

44-й президент США Барак Обама считает, что уровень жизни при правлении женщин значительно может улучшиться.
Такое заявление он сделал в Сингапуре, передает ВВС.
"Сейчас женщины, я просто хочу, чтобы вы знали, вы не совершенны, но то, что я могу сказать, довольно точно, что вы, бесспорно, лучше, чем мы. Я абсолютно уверен, что, если бы пару лет каждой страной на земле руководили женщины, вы бы увидели значительные перемены к лучшему почти во всем, от уровня жизни до других показателей", – сказал Обама.
Он отметил, что большинство проблем в мире появляется из-за мужчин-стариков в политике, которые не "уходят с дороги".
Напомним, Обама заявлял, что лидеры обязаны уходить, когда настает их время, поскольку миром правят пожилые мужчины.
"Политическим лидерам важно попробовать напомнить себе, что они делают свою работу, находятся на своем посту не для того, чтобы поддерживать ощущение собственной значимости или власти", – говорил он.
Что примечательно, Обама занимал пост президента США с 2009 до 2017 года. Таким образом он ответил, когда ему задали вопрос, собирается ли он возвращаться в политику.