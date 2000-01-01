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Власти Турции подозревают 260 человек в планировании путча | Фото:17.12 14:00   MIGnews.com

Власти Турции подозревают 260 человек в планировании путча

Власти Турции выдали ордера на задержание 260 человек по подозрению в связях с организаторами антиправительственного путча. На момент публикации в Анкаре задержано 171 человек, сообщает агентство Anadolu.

Известно, что семь ордеров выданы на арест подозреваемых за границей. Задержания проходят в рамках спецоперации против террористической организации фетхуллахистов (FETO), которая связана с попыткой государственного переворота в 2016 году.

Задержанные привлекли внимание правоохранительных органов тем, что использовали приложение ByLock, позволяющее шифровать переписку. По данным властей, с помощью него свои действия координировали организаторы путча три года назад. Как пишет Anadolu, силовикам было приказано избегать жестких задержаний: сейчас выясняют, действительно ли те, кого задержали, — владельцы засвеченных в приложении номеров.


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